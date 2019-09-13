Emlak Konut, G.Saray ile imzalanan Riva - Florya protokollerinin iptal sürecine başlandığını açıkladı

  • Bist 100
    102726
  • Dolar
    5,6671
  • Euro
    6,2939
  • Altın
    274,7840
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Soylu Diyarbakırlı aileleri ziyaret etti Bakan Soylu Diyarbakırlı aileleri ziyaret etti
MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum
'Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil' 'Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil'
AÖF yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır?
Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti
Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama? Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama?
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması
Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı
Metin Oktay, kabri başında anıldı Metin Oktay, kabri başında anıldı
Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü
Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü  Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü 
PKK'lılar İstanbul ormanlarını yakacaklardı: 3 terörist suçüstü yakalandı PKK'lılar İstanbul ormanlarını yakacaklardı: 3 terörist suçüstü yakalandı
Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım
Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek
Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Cengiz: Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı Galatasaray Başkanı Cengiz: Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı
Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı
Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor
EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019 EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019
Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu
Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz
Özel güvenlik sınav sonuçları belli oldu mu? Özel güvenlik sonuçları sorgulama ekranı Özel güvenlik sınav sonuçları belli oldu mu? Özel güvenlik sonuçları sorgulama ekranı
Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Eylül 2019 Cuma 10:28:50 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 10:39:51

Emlak Konut, G.Saray ile imzalanan Riva - Florya protokollerinin iptal sürecine başlandığını açıkladı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığı iş birliğini bitirme kararı aldı. Galatasaray, imzalanan protokollere uymadığı için arsalara proje yapılmayacak.

Edinilen bilgilere göre Emlak Konut, Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Riva ve Florya arazilerini kapsayan protokolü feshetmek için çalışmalara başladı. Söz konusu arsaların, Galatasaray ile imzalanan protokollere göre en geç Aralık 2017 tarihinde Emlak Konut'a teslim edilmesi gerekirken, G.Saray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi. 29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.  (Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ