11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 00:15:31
Emery’den şok Özil raporu
ARSENAL’in menajeri Emery'nin, Mesut Özil’in antrenman temposundan memnun olmadığı iddia edildi.
GÜNEŞ
■ Ada basınında, Emery’nin Özil’i gözden çıkardığı ve devre arasında takımdan ayrılmasına karşı çıkmayacağı ifade edildi. Fenerbahçe’nin, ocakta Mesut için harekete geçeceği, ancak en büyük sorunun oyuncunun aldığı haftalık 350 bin pound olduğu kaydedildi. Mesut’un maaşının bir bölümünü Arsenal’in üstleneceği belirtildi. Özil’in ailesinin de Fenerbahçe’ye gitmesini istediği dile getiriliyor
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