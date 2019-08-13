Elyounoussi'den yeşil ışık

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GÖZLER SOUTHAMPTON’DA

BEŞİKTAŞ'IN transfer gündeminde yer alan Mohamed Elyounoussi, transfere yeşil ışık yaktı. Premier Lig ekibi Southampton forması giyen Norveçli kanat oyuncusu, Instagram’da bir Beşiktaş taraftarının yazdığı “Come to Beşiktaş” yorumuna siyah ve beyaz renkler cevap verdi. 25 yaşındaki Fas asıllı oyuncu için kulübüyle bir süre önce temasa geçilmişti. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan yıldız futbolcunun bir yıllığına kiralanması bekleniyor.

HAVA DEĞİŞİMİ GEREK

MOHAMED Elyounoussi, her iki kanat ve on numara pozisyonunda forma giyebiliyor. Norveç'te futbol eğitimini alan Elyounoussi, ardından İsviçre’nin Basel kulübüne transfer olarak ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Başarılı futbolcu, geçen sezon 18 milyon euroya Southampton'a transfer oldu ancak 19 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi. Mohamed Elyounoussi'nin Norveç Milli Takımı’yla da 24 maçta 5 golle atmayı başardı.