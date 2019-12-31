'Elveda arkadaşlar'

GÜNEŞ

■ LİGİN ilk yarısını 3. sırada tamamlayan ve şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman görevinden ayrıldı. Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan deneyimli teknik adamın tüm alacaklarının ödendiği belirtildi. Bir süredir yönetimle soğuk savaş halinde olan Karaman’ın görevden alınmadığı, görevi kendisinin bırakmak istediği öğrenildi. Bordo-Mavili taraftarlar hem tesislere gelerek, hem de sosyal medya üzerinden hocaya destek vermişti.

‘ŞAMPİYON YAP’ DEMEDİLER Kİ

■ ZİRVENİN 5 puan gerisinde yer alan Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın Kayserispor maçı sonrasındaki sözleri, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Konyaspor maçındaki futbolu beğenmemesine bir cevap olarak yorumlanmıştı. Camianın önde gelen isimlerinin ikna turları başarılı olmayınca bu ayrılık gerçekleşti. Karaman’ın yakın çevresine, “Beni bu takımın başına getirirken ‘şampiyon yap’ diye getirmediler. Krizdeyiz, idare et, takımı topla dendi. Ama başarı gelince başarıyı bize yazmadılar” dediği öğrenildi.

TEHDİT EDİLDİM

■TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaşananların ardından şu açıklamayı yaptı: “Geldiğimiz noktada, her iki tarafın kararına da saygı duymak hepimizin görevi. Bundan sonrası zarar vermekten öteye gitmez. Bizim ilişkimizi, başkan-hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmazdı. Bu kadar yakın işbirliği içinde olan iki insanın bu şekilde birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Telefonuma ailemle ilgili çok mesaj geldi ve bunların büyük çoğu tehdit içerikliydi.