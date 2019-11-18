Elneny Milan'a ikinci kez önerildi, yine reddedildi

Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Milan'a Elneny'nin ikinci kez menajer aracılığıyla önerildiği belirtildi.

"ŞU AN İÇİN TEKLİF REDDEDİLDİ"

İtalyan yayın organı Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan yönetimi, Granit Xhaka ve Eduardo Camavinga isimlerini listenin başına alması sebebiyle Elneny teklifini şu an için reddetti.

"HER ŞEYİMLE BEŞİKTAŞ'TAYIM"

Mısırlı orta saha oyuncusu, Denizlispor maçı sonrasında geleceği hakkında "Ben şu anda her şeyimle Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ta başarılı olduktan sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon 9 maçta 716 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

(Sporx)