'Elneny fark yaratır'

GÜNEŞ

■ ARSENAL’İ 30 yıldır takip eden İngiliz gazeteci, Beşiktaş’ın 1 yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny için övgü dolu sözler kullandı. Mısırlı orta saha oyuncusunun Beşiktaş’ta fark yaratacağını savunan İngiliz, “Arsenal orta sahası bu sezon çok kalabalık… Guendouzi zaten Emery’nin vazgeçilmezi. Onu, Xhaka’yla birlikte oynatmayı tercih ediyor. Ayrıca elinde altyapıdan gelen Willock, Torreira ve Ceballos var. Bu 5 ismin yanında az süre alacağına üst seviyede oynamasını istediler” diye konuştu.

XHAKA’DAN DAHA İYİ

■ DENEYİMLİ gazeteci, şöyle devam etti: “Elneny bence Xhaka’dan daha iyi bir orta saha oyuncusu… Ama Emery’nin sisteminde Xhaka daha etkili oluyor. Elneny’nin sertliği ve defansif yetenekleri onu çok özel kılıyor. Xhaka tam bir saatli bombayken Mısırlı çok az kart görür, takımını eksik bırakmaz. Oyun bilgisi üst düzey bir isim. Arsenal onu kaybetmek istemediği için 18 milyon euro satın alma opsiyonu koydu. Dediğim gibi, Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı.”