Elmas’a bir adım

GÜNEŞ

■ YAPACAĞI transferlere kaynak bulmak isteyen Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli’ye satıyor. İtalyan ekibi, Sarı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusunu 15 milyon euro+3 milyon euroluk bonusla kadrosuna katacak. İtalyan gazetesi Tuttosport, Napoli Sportif Direktörü Cristaino Giuntoli'nin, bu anlaşmayı tamamlamak için bugün İstanbul'da olacağını yazdı. Yapılan görüşmelerde transfere nokta konması bekleniyor.

İMZALAR 1-2 GÜN İÇİNDE ATILACAK

■ FENERBAHÇE ve Napoli bu transfer için tüm şartlarda prensip anlaşmasına vardı. Transferin tamamlanması için Eljif'in avukatıyla son detaylar üzerinde görüşmeler yapıldığı öğrenildi. 2017'de Rabotnicki'den 170 bin euroya alınan Eljif Elmas, Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Eljif, özellikle ligin son maçlarında ve Makedonya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu