Eljif Elmas'ın bugün Napoli yöneticileriyle görüşeceği iddia edildi

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Bir yandan kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli takımda ayrılıkların da gerçekleşmesi bekleniyor! İtalyan devi, genç yıldız Eljif Elmas'la görüşmelere başlıyor. İşte son gelişmeler...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de en çok merak edilen sorulardan birisi Eljif Elmas'ın takımda kalıp kalmayacağı...

19 yaşındaki Makedon futbolcunun adı birçok Avrupa deviyle anılırken, ayrılık gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli takım Eljif'in satışından ciddi bir bonservis geliri bekliyor.

İtalyan devi Napoli, Eljif Elmas'ın transferi için bu hafta girişimlerini hızlandırdı.

Milli takım izni nedeniyle Fenerbahçe'nin kampına katılmayan Eljif'in bugün Napoli yöneticileri ile görüşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe ile temasa geçen Napoli, Eljif ile anlaşmaya varması halinde sarı-lacivertlilerle bonservis pazarlığını sonlandırmak için masaya oturacak.

Makedon oyuncu için oldukça ısrarlı olan Napoli'nin Eljif Elmas'ı kısa süre içerisinde transfer etmek istediği belirtildi.

10 Temmuz'a kadar izni bulunan Eljif Elmas'ın kampa katılmadan transferini sonlandırması bekleniyor.

ELJİF ELMAS KİMDİR?

27 Eylül 1999 tarihide Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulübü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.

1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.

Elfij Elmas, 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.

Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti.

(Haberturk)