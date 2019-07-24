Eljif Elmas transferiyle ilgili Aziz Yıldırım'dan açıklama: Bütün Avrupa peşindeydi
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin Eljif Elmas'ı Napoli'ye göndermesi hakkında kısa bir açıklama yaptı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini Takvim Gazetesi'ne değerlendirdi.
Kendi döneminden örnekler veren Aziz Yıldırım, Ömer Faruk Beyaz ile Oğuz Kağan Güçtekin'e de ayrı parantez açtı
Başkan Aziz Yıldırım, "Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık. Bütün Avrupa peşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var. Mesela Ömer Faruk... Mesela Oğuz Kağan... Oğuz Kağan için Manchester City bize 5 milyon Euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.
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