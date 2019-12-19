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19 Aralık 2019 Perşembe 00:28:42 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 00:29:20

El Clasico tat vermedi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında güvenlik nedeniyle ertelenen maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile 0-0 berabere kaldı.

El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan maç 90 dakika boyunca karşılıklı ataklara sahne oldu. Topa daha çok sahip olan ve etkili hücumla gole daha fazla yaklaşan takım Real Madrid olsa da, eflatun-beyazlı futbolcular son vuruşlarda etkili olamadı.

Bu sonuçla her iki takımda puanını 36'ya çıkarırken, Barcelona averajla liderliğini korudu. El Clasico istatistiklerinde ise Barcelona 96, Real Madrid 95 galibiyette kalıp, berabere biten maç sayısı 52'ye çıktı

Nou Camp Stadı'ndaki karşılaşmayı 93 bin 426 biletli seyircinin izlediği açıklandı.

Polis, stadyum dışındaki bağımsızlık yanlısı Katalanların gösterisine müdahale etti

Diğer yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların maçı bloke etme çağrısından dolayı 3 binden fazla güvenlik görevlisi stadyum içinde ve dışında görevlendirildi.

İspanya'da ilk defa Real Madrid ve Barcelona takımları, karşılaşmanın hakemleriyle birlikte maç öncesine aynı otelde kampa girdi.

Maç günü Barselona'ya gelen Real Madrid ile Katalan takımının Nou Camp Stadı'na gidişleri polis araçlarının güvenlik koridoru eşliğinde sorunsuz gerçekleşti.

Stat girişlerinde taraftarların üzerini arayan polis, bağımsızlık yanlısı grupların protesto amaçlı bastırdıkları, futbolcu Lionel Messi figürlü karton yüz maskeleriyle girişe müsaade etmedi.

Buna rağmen stadyumdaki bir grup, "Demokratik tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı grubun sloganı olan "İspanya otur ve konuş" ile "bağımsızlık", "özgürlük" yazılı dövizleri maç boyunca sık sık açtı.

"Demokratik Tsunami"nin çağrısıyla stadyum dışında toplanan yaklaşık 5 bin bağımsızlık yanlısına ise polis tarafından müdahale edildi.

Polis ilk olarak "Demokratik Tsunami" ile Barcelona takımının fanatik taraftar grubu Boixos Nois arasında çıkan bir kavgaya, ardından stadyuma girmeye çalışan, çevreye zarar veren, taş ve şişe atan gruba müdahale etti.

Stat çevresinde çıkan olaylarda yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu bilgisi verildi.

Barselona sokaklarında olaylar devam ediyor.

Stat: Nou Camp

Barcelona: Ter Stegen, Semedo (Dk. 56 Vidal), Pique, Lenglet, Alba, Sergi Roberto, De Jong, Rakitic, Griezmann (Dk. 83 Ansu Fati), Messi, Luis Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde (Dk. 80 Modric), Casemiro, Kroos, Isco (Dk. 80 Rodrygo), Bale, Benzema

Sarı kartlar: Dk. 21 Rakitic, Dk. 40 Luis Suarez Dk. 45 Lenglet (Barcelona), Dk. 66 Casemiro, Dk. 70 Bale, Dk. 76 Isco, Dk. 90+2 Carvajal (Real Madrid)

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