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03 Eylül 2019 Salı 11:51:48 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 11:54:08

Ekuban, sezona farklı başladı

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sezona yoğun bir maç programıyla başlayan Trabzonspor'da, Ganalı oyuncu Caleb Ekuban, attığı gollerle takımını taşıdı.

Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 36 resmi maçta 8 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol kaydederek 5 gole ulaşırken takımının da bu dönemdeki en golcü ismi oldu.

İlk olarak Sparta Prag deplasmanından 2-2 berabere dönen bordo-mavili takımın 1 golünü kaydeden Ganalı oyuncu, AEK karşısında hat-trick yaparak 3-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Yunanistan deplasmanında Trabzonspor formasıyla ilk hat-trickini yapan Ekuban, Karadeniz ekibinin, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme ve play-off turlarınıo geçerek gruplara kalmasında önemli rol oynadı.

Ekuban, ligde de Fenerbahçe deplasmanında attığı golle bordo-mavili takımın zorlu karşılaşmadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

- Rodallega ve Burak Yılmaz'ın yokluğunu aratmadı

Ekuban, geçen sezon takımdan ayrılan Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz gibi golcü oyuncuların yokluğunu aratmadı.

Bordo-mavili takımda, geçen sezon ligde oynanan ilk 7 resmi maçta Rodallega 5, Burak Yılmaz da 4 gol kaydetmişti.

- Daha fazla süre aldı

Caleb Ekuban, geçen sezon 36 resmi maçta 2 bin 55 dakika forma giyerek ortalama 57 dakika görev almıştı.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon sadece Kasımpaşa maçında yedek olmak üzere toplam 7 maçta 572 dakika olmak üzere ortalama 81 dakika forma giydi.

- Suskun bitirmişti

Ekuban, geçen sezon ligin son bölümünü sessiz bitirmişti.

Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon son 7 lig maçında gol atma başarısı gösteremeyerek sezonu iyi tamamlayamamıştı.  (AA)

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