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23 Ağustos 2019 Cuma 09:51:49 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:58:25

Ekuba'ın Trabzonspor’a imza atmadan önce Galatasaray’a teklif edildiği ortaya çıktı

Trabzonspor'un önce kiralayıp ardından bonservisine 1 milyon euro ödediği Caleb Ekuba'ın önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon transfer döneminde Leeds United’dan kiralık olarak kadroya katılan ve 36 maçta 8 gol 2 asistlik performansıyla Trabzonspor camiasının dikkatini çeken Caleb Ekuban’ın dün Yunanistan’da şov yapması taraftarları ayağa kaldırdı.

TRABZONSPOR BONSERVİSİNE 1 MİLYON EURO ÖDEDİ

Spiros Stadı’nda hat-trick yaparak takımının gruplara kalmasını sağlayan Caleb Ekuban’ın geçen sezon Trabzonspor’a imza atmadan önce Galatasaray’a teklif edildiği ortaya çıkarken, dönemin Sportif Direktörü Cenk Ergün’ün oyuncuyu veto etmesi sebebiyle transferin gerçekleşmediği belirtildi. Arnavutluk ekibi Partizani’den Leeds United’a giden, fakat Championship'te beklenen patlamayı yapamayan 25 yaşındaki Ganalı yıldızın kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe önerildiği ifade edilirken, Dursun Özbek, Mehmet Özbek ve Cenk Ergün’ün Ekuban’a sıcak bakmaması nedeniyle İngilizlerle görüşmelerin başlamadan bittiği kaydedildi.

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