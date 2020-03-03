Eintracht Frankfurt-Red Bull Salzburg mücadelesinde koronavirüs tespiti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Red Bull Salzburg ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan mücadeleyi izleyen bir taraftarda koronavirüs tespit edildi.

30 yaşındaki bir Frankfurt taraftarı, Salzburg maçı için Avusturya'ya gitti. Salzburg'da 2 gün otelde kalan taraftarda koronavirüse rastlandı.

Otelde bu taraftarla yakın temasta bulunan 18 görevlinin karantinaya alındığı açıklandı. Yetkililerden yapılan açıklamalarda taraftarın kaldığı otel ve odaları dezenfekte edildi ancak bir uyarı da yapıldı: 29 bin taraftar için risk var. Olayın ardından ise Salzburg'da başka bir koronavirüs vakası yaşanmadı.

TRT Spor