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13 Kasım 2019 Çarşamba 09:15:31 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:18:05

Efsane başkan Faruk Süren'den seçim çağrısı

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, Mustafa Cengiz ve yönetimine uyarılarda bulundu.

Son günlerde G.Saray'ın ana gündem maddesi seçim. "Erken seçim olacak mı olmayacak mı?" sorusuna yönetim ve muhalif kanattan farklı cevaplar geliyor. Devam eden davaların sonuçları da beklenirken çıkan bazı kararlar taraflarca farklı yorumlanıyor.

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise camianın durumunu ve olması gerekenleri anlattı. İşte Süren'in durum değerlendirmesi: Ben de dava dosyasını yakinen takip ediyorum. Bir karara göre seçim çıkmamış. Bir diğer kararda ise 'Seçim olmalı' deniyor. Gerçekten çok ama çok karışık bir durum. Bunu tecrübeli hukukçular inceleyip bir karar almalılar. Ancak benim düşüncem G.Saray'ın çok tatsız bir durum içinde olduğu…
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Beni yanlış anlamıştı

"Eğer kararlar yanlış yorumlanırsa bedeli de ağır olur. Bir üye dernekler mahkemesine giderse ve seçim kararı varken seçim yapılmazsa altı aya kadar hapis cezası çıkabilir. Hatta üzülerek söylüyorum ki, kulübümüzü seçime götürmek için kayyum bile atanabilir. Ben Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e daha önce seçim kararı almasını tavsiye etmiştim. Aday olmasını ve bu kararı alırsa yeniden seçilebileceğini de söylemiştim. Ama yanlış anladı o dönem. İçinde bulunduğu durumu başkan iyi değerlendirmeli. Tepkileri görmeli. Galatasaray Başkanı'nın görevlerinden biri de camiayı mutlu etmektir. Şu an alınacak seçim kararı camiayı rahatlatır, tansiyonu düşürür."

Kritik divan bugün

Galatasaray'da gündemi yoğun bir şekilde etkileyen seçim tartışmalarının bugün yapılacak divan toplantısında oldukça hararetlenmesi bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi toplantıda hukukçuların verdiği raporu üyelere anlatarak seçim tartışmalarını bitirmeye çalışacak.

(Türkiye)

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