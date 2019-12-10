Efektif golcü

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Süper Lig’de bu sezon 7 maçta 257 dakika forma giyen 26 yaşındaki santrfor 4 gol attı. Avrupa’da ve Kupa’da da 1’er golü bulunan Umut, maliyet/fayda endeksinde sadece Beşiktaş’ın değil tüm Süper Lig’in en efektif oyuncusu oldu. Derbide G.Saray’a attığı kafa golüyle Kartal’ı canlandıran Umut Nayir, Kasımpaşa karşısında da 90+5’te hem 3 puanı getirmiş hem de galibiyet serisini 6 maça taşımıştı.