Edinson Cavani'nin menajerinden ayrılık sinyali

Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Edinson Cavani yeni sezonda başka bir takım forması giyebilir. Oyuncunun temsilcisinden transfere dair önemli açıklamalar geldi.

CalcioNapoli126'ya konuşan Cavani'nin menajeri Walter Guglielmone, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun en az üç sezon daha en üst seviyede forma giyebileceğini duyurdu. Walter Guglielmone açıklamasında, ''Edi'nin en üst seviyede oynamak için en az üç yılı daha var. Avrupa'nın bir başka büyük kulübünde forma giyebilir'' dedi.

Cavani'nin durumu konusunda endişeli olmadıklarını da belirten menajer, ''Cavani, Ocak ayında bir yere ayrılmayacak. Yeni bir sözleşme için temas olsa da henüz somut bir şey yok. Sözleşme yenileme konusunda endişeli değiliz. Neticede Cavani sayısız fırsatlara sahip olacak ve en önemlisi serbest olacak'' dedi.

Paris Saint-Germain'de yedinci sezonunu geçiren 32 yaşındaki golcü bu sezon 8 resmi maçta oynayıp 2 gol attı. Öte yandan Zlatan Ibrahimovic'i kaybeden LA Galaxy'nin de Cavani için istekli olduğu konuşuluyor.

(NTV Spor)