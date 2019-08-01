Dybala - Lukaku takası bitmek üzere

Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici, transfer görüşmeleri yapmak için Manchester'da...

İtalyan basınında yer alan haberde; Paratici'nin hem Manchester City hem Manchester United ile görüşmek için İngiltere'ye gittiği yazıldı. Paratici'nin Manchester City ile Joao Cancelo'nun satışı, Manchester United ile Dybala - Lukaku takasını bitirmek için görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi yer aldı.

Juventus, Cancelo'yu 50 milyon euro gibi bir ücrete satarak yerine Manchester United'daki kontratının son yılına giren Matteo Darmian veya Napoli'den Elseid Hysaj'ı transfer etme planı yapıyor.

YILIN TAKASI BİTMEK ÜZERE

Paulo Dybala ve Romelu Lukaku takas görüşmelerinde ise her iki kulüp, transfer için mutabık kaldı. Kulüpler, oyuncularla görüşmelerinde son aşamaya geldi. Lukaku, Juventus ile el sıkıştı.

Paulo Dybala ise Manchester United'dan net 9.75 milyon euro maaş talep etti. Arjantinli süperstarın da anlaşmasının tamamlanması sonrası, 2019 yazının en büyük takası gerçekleşmiş olacak.

(Sporx)