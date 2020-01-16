Dusko Tosic, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
Antalyaspor ve Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan Sırp futbolcu Dusk Tosic, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor.
Çin Ligi takımlarından Guangzhou R&F ile sözleşmesi devam eden ancak bonservis kolaylığı bulunan Dusko Tosic, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor. Antalyaspor ve Başakşehir'in de yakından ilgilendiği Tosic, cazip teklifler almasına rağmen kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi planlıyor.
Menajeri ilşe birlikte çarşamba günü bir araya gelen Dusko Tosic, kendisi için yapılan teklifleri son kez dinledi ancak menajerine "Beşiktaş'a dönmek istediğimi yönetime ilet, öncelikli olarak Beşiktaş'ı değerlendirelim" dedi.
TFF harcama limitinden dolayı bonservis bedeli ile transfer yapamayan ve bonservisi elinde olan bir futbolcuyu fırsat olarak değerlendiren Beşiktaş, Tosic'İn bu talebini nasıl değerlendireceğini zaman gösterecek.
KIZILYILDIZ "MAAŞI YÜKSEK" DEDİ
Tecrübeli oyuncunun geri dönme ihtimali olan Kızılyıldız'dan da "Tosic'in maaşını karşılayamayız" açıklaması geldi. Kızılyıldız Futbol Direktörü Mitar Mrkela, Dusko Tosic için, "Şu anda, bu seviyelerde maaş alan bir Dusko Tosic'i transfer etmemiz gerçekçi gözükmüyor. Eğer Belgrad'a dönmek isterse, onu kollarımızı açarak kucaklarız" dedi.
(Sporx)
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