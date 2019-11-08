GÜNEŞ

A MİLLİ Erkek Hentbol Takımı'nın 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4'üncü maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup ettiği maçın ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren AEK forması giyen Yunus Özmusul ve Olympiakos forması giyen Dursun Ali Tınkır'ın takımları tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yunan kulüpleri oyuncuları göndermek istediğini ifade etseler de henüz fesih işlemini yapmadılar. İki Yunan kulübünün, para ödemeden iki oyuncuyu göndermeye çalıştığı öğrenildi.

BİZ YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIK

■ KONUYLA ilgili DHA’ya konuşan Yunus Özmusul, yanlış bir şey yapmadıklarını düşündüğünü söyleyerek, “Verdiğimiz asker selamı, Yunanistan'da büyük problem haline geldi. Biz yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik. Duruşumuzdan asla taviz vermiyoruz” dedi. Olympiakos’ta oynayan Dursun Ali Tınkır da asla taviz vermeyeceklerini belirterek, “Her Türk vatandaşının, her milli sporcunun yapması gerekeni yaptık ve duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Yasal yollarımızı sonuna kadar arayacağız” diye konuştu.