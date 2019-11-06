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06 Kasım 2019 Çarşamba 14:02:07 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 14:06:43

Dünyanın bileğini büküp asker selamı verdi

Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kilo genç kadınlar sol kolda altın madalya kazandıktan sonra kürsüde asker selamı veren milli sporcu Şükriye Yılmaz, Türkiye'ye çifte gurur yaşattı.

Köstence kentinde 26 Ekim-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde eden 18 yaşındaki milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4-5 aylık ciddi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

Çalışmalarının meyvesini almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Şükriye Yılmaz, Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı okutmanın tarif edilemez güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Yılmaz: "O kürsüde vereceğim selam aklıma geldi"

Şükriye Yılmaz, A Milli Futbol Takımı oyuncularının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa karşılaşmasında Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdiklerini ve bazı ülkelerin buna tepki gösterdiğini anımsatarak, kendisinin de bu tepkileri hiçe sayıp, harekata desteğini belirtmek için kürsüde İstiklal Marşı okunurken aynısını yaptığını anlattı.

"Barış Pınarı Harekatı'nda bizim için can veren, kan veren, mücadele eden askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için asker selamı verdim." ifadelerini kullanan başarılı sporcu, "Final maçının sonlarında Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehitlerimiz ve o kürsüde vereceğim selam aklıma geldi. Bu şampiyonluğu Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehitlerimize, onların ailelerine ve bizim için savaşan askerlerimize armağan ediyorum. Bileğimi onlar için indirdim." diye konuştu.

Altuntaş: "Mehmetçiğe desteğimizi göstermek istedik"

Şükriye Yılmaz'ın hocası ve Bilek Güreşi Milli Takımı antrenörü Davut Altuntaş, şampiyonadan başarılarla dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kendisinin de sporcularıyla birlikte yarıştığını kaydeden Altuntaş, "Usta erkekler 70 kilo sağ kolda dünya üçüncüsü oldum. İstiklal Marşı okutup Türk bayrağını göndere çektirdik. Asker selamı vererek de Mehmetçiğe desteğimizi göstermek istedik. Mutluyuz." şeklide konuştu.

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