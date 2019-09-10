Dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi cinayetten tutuklandı

NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers takımının yıldızı Kawhi Leonard'ın kız kardeşi, 84 yaşındaki bir kadını gasp edip öldürmekten sorumlu tutuldu.

Yetkililer 31 Ağustos'ta, Afaf Anis Assad'ı, Kaliforniya'da bir casinonun tuvaletinde bilinci kapalı bir halde buldular.

Yapılan araştırmalara göre kadının saldırıya uğradığı belirlendi. Assad hemen en yakın hastaneye sevk edildi ancak birkaç gün içerisinde hayatını kaybetti.

35 yaşındaki Kimesha Williams ve 39 yaşındaki Candace Townsel; Assad'ın ölümünden sorumlu olarak tutuklandı.

Talihsiz kadının ölü bulunduğu casino yetkilisi, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, şüphelilerin kimliklerinin hızlıca tanımlandığını ve bilgilerin yerel güvenlik polislerine iletildiğini belirtti.

Williams'ın halası Denise Woodard, The Press-Enterprise'a verdiği röportajda Willams'ın, NBA oyuncusu Leonard'ın kız kardeşi olduğunu onayladı.

Williams'ın mahkemesi 19 Eylül'de görülecek.

(Habertürk)