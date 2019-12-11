Dünyaca ünlü golcü Nikola Kalinic, Süper Lig devlerine bedavaya önerildi

TM Dijital Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminde Edin Dzeko’nun yanına iyi bir partner arayan Roma, Benfica’da oynayan İsviçreli golcü Haris Seferovic ve Everton’da beklenen patlamayı yapamayan Moise Kean’i renklerine bağlamak için harekete geçerken, İtalyan ekibinin Nikola Kalinic’i bedavaya Süper Lig devlerine bırakmaya hazır olduğu bildirildi.

KALİNİC SÜPER LİG KULÜPLERİNE TEKLİF EDİLDİ

Bu sezon Serie A’da fazla gol problemi yaşamamasına rağmen forvet hattında yetersiz kalan Roma’nın Seferovic – Kean atağına kalktığı anlaşılırken 5 maçta forma giyip gol ya da asist yapamayan Kalinic’in gözden çıkarıldığı kaydedildi. Atletico Madrid’den kiralık olarak alınan 31 yaşındaki Hırvat futbolcunun 9 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Roma’nın tecrübeli forveti bırakmayı istediği ifade edilirken, Kalinic’in menajerler aracılığıyla Süper Lig kulüplerine teklif edildiği öğrenildi.