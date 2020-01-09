Dünyaca ünlü Arjantinli stoper Ezequiel Garay, Trabzonspor'a önerildi
İkinci yarı başlamadan, savunmaya liderlik yapacak bir isim almayı hedefleyen Trabzonspor’da gündeme gelen son isim Ezequiel Garay. Valencia’nın tecrübeli stoperi, menajerler tarafından Fırtına’ya önerildi.
Badou Ndiaye transferiyle orta sahayı güçlendiren ve adeta şampiyonluk hamlesi yapan Bordo- Mavililer’de, şimdi hedef stoper... Sezonun ilk devresinde defans hattında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, savunmaya liderlik yapacak bir isim almayı hedefliyor. Ligin ikinci yarısı başlamadan somut adımlar atmaya hazırlanan Fırtına’ya son önerilen isim İspanya’dan: Ezequiel Garay. Valencia’nın 33 yaşındaki stoperi, menacerler tarafından gündeme getirildi. Bordo-Mavili yönetim düşünmek için zaman istedi.
Real Madrid’de oynadı
La Liga’da bu sezon 15 maça çıkan Arjantinli yıldızın, Mayıs ayında kontratı bitiyor. Bu nedenle maliyeti de uygun. Valencia’dan önce sırasıyla Zenit, Benfica ve Real Madrid formalarını terleten 1.88 boyundaki Garay, tecrübesiyle tam bir lider.
(Fanatik)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer