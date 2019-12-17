17 Aralık 2019 Salı 09:23:55 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 09:26:46
Dünya yıldızı, Fenerbahçe'ye geliyor
Sadık'ın sezonu kapatmasının ardından Fenerbahçe’de stopere takviye için harekete geçildi.
Teknik Direktör Yanal’ın Zanka ve Adil Rami’yi yetersiz bulması nedeniyle Serdar’ın yanına yeni bir isim arayan yönetimin hedefindeki oyuncunun Bayern Münihli Jerome Boateng olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2021’e kadar devam eden Gana asıllı Alman oyuncu bu sezon takıma girmekte zorlanıyor. Sadece 6 lig maçında görev yapan 31 yaşındaki oyuncunun Sarı-Lacivertli takımın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. (Star Spor)
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