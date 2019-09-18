Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü

  • Bist 100
    100806
  • Dolar
    5,6936
  • Euro
    6,2967
  • Altın
    275,5960
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor
YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek? YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek?
Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı
Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi
TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı
Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı
Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı
Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar
Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz
19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı 19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı
Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu 3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu
Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor
Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Fransa'dan kritik Suudi Arabistan kararı: Bölgeye soruşturmaya yönelik uzmanlar gönderilecek Fransa'dan kritik Suudi Arabistan kararı: Bölgeye soruşturmaya yönelik uzmanlar gönderilecek
Bahşiş vermemek için kavga etti Bahşiş vermemek için kavga etti
Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı
İş kadınını bu hale getiren zanlılar serbest kaldılar... Şaşırdık mı? İş kadınını bu hale getiren zanlılar serbest kaldılar... Şaşırdık mı?
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü
Son Dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu Son Dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı
Denizli'de CHP’nin park tiyatrosu! 7 yıl sonra yeniden açtılar! Denizli'de CHP’nin park tiyatrosu! 7 yıl sonra yeniden açtılar!
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:35:37 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:37:27

Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, İstanbul'a geldi.

Finalde Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazanan Kayaalp, "Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek" dedi.  

"ÜLKEME BİR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DAHA KAZANDIRDIM"

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Kayaalp, böyle bir şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. 4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama benim lehime maçlar sonuçlandı. Rakiplerime üstünlük kurmam onlara pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi. Sırayla Şili, Çin, Gürcü, Alman ve Kübalı rakiplerimi yenerek ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİSİ BENİ MUTLU ETTİ 

Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemiş, ben de bunu haberlerde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabii ki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez, minderden inmeden önce beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAYACAĞIM"

Dünya şampiyonluğunun ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen milli güreşçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hedefim Dünya Şampiyonu olarak, rakiplere gözdağı vererek olimpiyatlara vize almaktı. Onu başardık, sıra inşallah olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah onu da kazanır ve bu işi güzel bir şekilde noktalarız. Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca onunla yatıp onunla kalkacağım. Sonrası ondan sonra şekillenecek. Ama şampiyon olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek."  (DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ