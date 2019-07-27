Down sendromlu Dilara Çevik, Avrupa şampiyonu

Tampere kentinde başlayan Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası´nda Türkiye´yi temsil eden Dilara Çevik, önemli başarıya imza attı. Milli sporcu Çevik, gülle atmada 4.78 metre ve disk atmada 13.12 metrelik dereceleriyle Avrupa şampiyonu olarak 2 altın madalya elde etti. Dilara Çevik ayrıca; 100 metrede 25,32 saniye, cirit atmada 8,93 metre, uzun atlamada 1,48 metre ve 400 metrede 2 dakika 25 saniyelik dereceleriyle 2´nci olarak 4 gümüş madalya kazandı. Toplamda 2´si altın, 4´ü gümüş olmak üzere 6 madalya kazanan Dilara Çevik, madalya töreni sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a verdiği sözü tuttuğunu belirtti. Çevik, Türkiye´ye dönüşte ilk fırsatta madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan´a ulaştıracağını söyledi.

MÜNEVVER YILMAZ´DAN GÜMÜŞ MADALYA

Avrupa şampiyonasında atletizm branşında yarışan bir diğer milli sporcu Münevvere Yılmaz da cirit atmada 11,93´lük dereceyle 2´nci oldu.

VOLKAN YAVUZASLAN´DAN 2 BRONZ GELDİ

Türkiye´ye günün son madalyaları yine atletizm branşında yarışan Volkan Yavuzaslan´dan geldi. Yavuzaslan, disk atmada 20,49 metre ve cirit atmada 20,80 metre ile Avrupa 3´üncüsü oldu ve 2 bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, masa tenisinde de 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Birinci gün müsabakaları sonrası açıklama yapan Türk Milli Takımı Kafile Başkanı Sadettin Akçi, "Atletizmde 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandık, masa tenisinde ise 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandık. Finlandiya´da İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı en üstte göndere çektirmenin gururunu yaşıyoruz. Özel sporcularımıza desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu´na ve Federasyon Başkanımız Birol Aydın´a çok çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)