11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 00:22:38
Dorukhan müjdesi
BEŞİKTAŞ’ta Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat edilen Dorukhan Toköz’ün beklenenden daha önce sahalara döneceği öğrenildi.
GÜNEŞ
■ Yıldız ismin, olduğu ağır ameliyata rağmen durumunun iyi olduğu ve ilk belirlemelerinin aksine 5 ay değil, 3 ay içerisinde takıma dönebileceği ifade edildi. Dorukhan’ın çıkma meydana gelen sol diz kapağının içendeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve böylece iyileşmenin hızlandırıldığı kaydedildi. Milli oyuncu şubatta futbola dönebilecek.
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