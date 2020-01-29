Dortmund'ın yıldızı Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı

GÜNEŞ

Avrupa futbolunun yükselen yıldızı Erling Haaland, 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle transfer olduğu Borussia Dortmund ile Bundesliga'ya fırtına gibi girdi. Süre aldığı iki maçtaki toplam 59 dakika içerisinde 5 gole imza atan 19 yaşındaki yıldız, Alman ekibinde de sözleşmesine serbest kalma bedeli koydurmayı ihmal etmedi.

Alman Sport Bild dergisinin haberine göre; Norveçli golcü Dortmund ile yaptığı görüşmelerde 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekletmek istedi. Ancak Alman devi, bunun çok az olduğunu ve kabul edemeyeceği bildirdi. Yapılan müzakereler sonucunda ise taraflar 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konusunda uzlaştı. 2024 yılına kadar geçerli olan sözleşmede, serbest kalma bedeli önümüzdeki yaz yürürlüğe girecek.