Dortmund genç golcüyü kaptı

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran RB Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Dortmund bu transfer için Salzburg'a 30 milyon euro ödeme yaptı.