29 Aralık 2019 Pazar 18:24:37 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 18:25:35
Dortmund genç golcüyü kaptı
Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'un golcüsü Erling Haaland'ın yeni takımı resmen belli oldu. 19 yaşındaki Norveçli golcü, Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran RB Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Dortmund bu transfer için Salzburg'a 30 milyon euro ödeme yaptı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT