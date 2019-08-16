Domagoj Vida'ya İtalya'dan talip var
Lovren transferinde başarısız olan Roma, gözünü Beşiktaş'ın Hırvat stoperine dikti.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, stoper transferinde Türkiye'ye yöneldi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre başkent ekibi, Liverpool forması giyen Hırvat futbolcu Dejan Lovren transferinde başarılı olamayınca rotasını Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya çevirdi.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018'in ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmişti. Vida, son Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile final oynamıştı.
(Fotomaç)
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