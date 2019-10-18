'Doğru işler yapın'

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’DA teknik direktör Ünal Karaman, işi sıkı tutuyor. Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde oyuncularını özellikle hatalı paslar konusunda uyaran tecrübeli çalıştırıcı, “Birbirinizle paslaşırken arkanızdan, yanınızdan rakibinizin müdahalelerini de görebilmelisiniz. Çok çabuk karar verip çabuk oynamalısınız. Doğru pas, doğru hamleler çok önemli. Paslarınızı birbirinizi görerek vermelisiniz” dedi.

HER ÜÇ PUAN HEDEFE YAKLAŞTIRACAK

■ ÖNLERİNDE çok önemli üç maç olduğuna değinen Karaman, “Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrılmalıyız. Sizlerin gayretinden memnunum. Alacağımız her üç puan bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak” diye konuştu. Karaman, Novak’a Gaziantep FK karşısında ilk 11’de görev verecek. Obi Mikel ve Sturridge’in durumu ise maç saatinde belli olacak.