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18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:47:29

'Doğru işler yapın'

Ünal Karaman, oyuncularını hatalı paslar konusunda uyardı ve Çok çabuk karar verip çabuk oynamalısınız. Doğru pas, doğru hamleler çok önemli. Pası birbirinizi görerek verin dedi.

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’DA teknik direktör Ünal Karaman, işi sıkı tutuyor. Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde oyuncularını özellikle hatalı paslar konusunda uyaran tecrübeli çalıştırıcı, “Birbirinizle paslaşırken arkanızdan, yanınızdan rakibinizin müdahalelerini de görebilmelisiniz. Çok çabuk karar verip çabuk oynamalısınız. Doğru pas, doğru hamleler çok önemli. Paslarınızı birbirinizi görerek vermelisiniz” dedi.

HER ÜÇ PUAN HEDEFE YAKLAŞTIRACAK

■ ÖNLERİNDE çok önemli üç maç olduğuna değinen Karaman, “Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrılmalıyız. Sizlerin gayretinden memnunum. Alacağımız her üç puan bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak” diye konuştu. Karaman, Novak’a Gaziantep FK karşısında ilk 11’de görev verecek. Obi Mikel ve Sturridge’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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