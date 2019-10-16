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16 Ekim 2019 Çarşamba 16:11:29 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:12:57

Divan Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'a ağır yanıt

Galatasaray yönetim kurulu dün yaptığı açıklama ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu davet etmişti. Bunun üzerine Hamamcıoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı açıklama metni şu şekilde:

Değerli Galatasaray Camiasına,

Dün akşam saatlerinde Kulübümüz Resmî Sitesinde Sayın Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu oldukça talihsiz bir bildiri yayınlayarak Divan Kurulu Başkanlık makamını medya aracılığıyla hedef almıştır.

Kulübümüzün tüzüğü çerçevesinde, Divan Kurulumuz, sadece Galatasaray'dan taraf olarak, tespit, inceleme, eleştiri ve öneri görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret etmektedir ve bundan asla taviz vermeyecektir. Bu görev, Divan Kurulumuza, tüzüğümüzün 99. maddesi tarafından verilmiştir. Bu bağlamda, kulüp üyelerimizden, en az 25 yıllık kıdemlerini dolduran üyeler tarafından seçimle göreve getirilen Divan Kurulu ve Başkanını, işbirliği içinde Kulübümüzü en iyi seviyelere çıkarmak yerine, rakip veya muhalefet olarak kabul etmenin ardına saklanarak, Kulübümüzün içinde bulunduğu çıkmazları görmekten kaçınmanın Kulübümüze bir fayda sağlamayacağı aşikârdır.

Son Divan toplantımızda, başta Divan Kurulu Başkanı olmak üzere, diğer konuşmacıların da eleştirilerine maruz kalan Kulüp Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, teamüllere uygun olmayarak bunlara Divan toplantısında cevap vermekten kaçınmıştır. Göreve geldiğinden beri Divan Kurulunu itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir halka ekleyen Sn. Cengiz, yaklaşık bir hafta bekleyip, farklı bir algı yaratmak amacıyla konuları saptırarak kulübümüzün resmî sitesinden bu talihsiz bildiriyi yayınlamıştır. Seçildiğinden beri, kulübümüze kasıtlı ve organize bir şekilde yapılan dış saldırılara gerektiği şekilde, yerinde ve zamanında cevap vermek yerine, camia içinde kendine hayali rakip ve düşmanlar yaratarak gündemi meşgul etmeye ısrarla devam etmektedir.

Çok net bilinmelidir ki; kendilerini göreve getiren Genel Kurul tarafından önce noterden vermiş oldukları taahhütnameleri dahi kabul edilmeyen, sonrasında ise, idari olarak ibra edilmeyen ve mahkeme kararları ile ısrarla görevlerini sürdüren bir Başkan ve Yönetim Kurulunun, kendileri tarafından seçilmeyen ve kendilerine bağlı olmayan bir Divan Kurulu Başkanını, gerçek dışı ve düzmece iddialarla algı yaratarak istifaya davet etme cüretini göstermeleri, Divan Kurulunun kendileri hakkında bu zamana kadar yapmış olduğu eleştirilerde ve uyarılarda ne kadar haklı olduğunun göstergesidir.

Yaklaşık 2500 Divan üyesini temsil eden, Divan Kurulumuz, bu zamana kadar yapmış olduğu 20 toplantı öncesi, sırası ve sonrasında tüm üyelerimizin takdir ve desteklerini kazanmışken böylesine yersiz bir bildiri Galatasaray öğretileri ile tamamen ters düşmüştür.,

Bu süreçte meşruiyeti tartışıldığı için çoktan istifa etmiş olması gereken bir Yönetim ve Denetim Kurulunun, tespit ve eleştirilerine cevap veremedikleri Divan Kurulu Başkanının meşruiyetini sorgulayarak istifaya davet etmelerini Galatasaray Camiasının sağduyulu değerlendirmesine sunuyoruz.

Divan Kurulu olarak, Galatasaray’ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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