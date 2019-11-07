Disiplin Kurulu'ndan Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'na para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 50 bin TL, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ise 150 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, Ahmet Ağaoğlu'nun ise bir televizyon programında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği açıklanmıştı.