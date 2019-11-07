Dış basın tarihi hezimeti böyle yorumladı: Real Madrid'in karşısında bir rakip yoktu!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım oldukça kötü bir futbol oynadı ve Real Madrid'e hiçbir karşılık veremedi. Bunun neticesi de sahadan 6-0'lık farklı bir yenilgi ile ayrılmak oldu. 2002 yılında Fenerbahçe'ye 6-0 yenilmelerinin yıldönümü olan 6 Kasım'da, bu sefer de Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray'ın durumu Türkiye'de doğal olarak manşetlere taşınırken özellikle İspanya ve Latin ülkelerinde de gündem oldu.

İşte o manşetler...

EL PAIS

"Real Madrid, Galatasaray'ı süpürdü"

MARCA

"Bale ve James olmasa ne yazar"

AS

"Bernabeu'da zenginleştirilmiş uranyum bulundu: Rodrygo"

MUNDO DEPORTIVO

"Real Madrid, Galatasaray'ı çok kolay geçti"

DIARIO GOL

"Real Madrid'e huzur veren bir galibiyet oldu"

DEFENSA CENTRAL

"Rodrygo hat trick yaptı, Madrid'in tanrısı oldu"

ABC

"Real Madrid'in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek"

FOXSPORT MEKSİKA

"Real Madrid, Bernabeu'da Galatasaray'ı ezdi"