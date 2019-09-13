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13 Eylül 2019 Cuma 12:01:53 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 12:03:20

Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına FIFA takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak.

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak. Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar kadroda yer almayacak.  (İHA)

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