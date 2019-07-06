Dinamo Kiev, Miha Zajc'ı istiyor! İlk teklif 5 milyon Euro

Gazete FIFA menajeri Alaaddin Güven’in “Zajc’ın Kiev’e gitmesi kariyeri açısından çok iyi olur. Çünkü Fener’de kendisini gösteremedi” şeklindeki sözlerine yer verip, Dinamo’nun 5 milyon euro önerdiğini yazdı. Fener’in ise bu teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.

(Star)