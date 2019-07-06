06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:45:44 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:46:50
Dinamo Kiev, Miha Zajc'ı istiyor! İlk teklif 5 milyon Euro
Corriere dello Sport, Dinamo Kiev’in Zajc için Fenerbahçe’nin kapısını çaldığını iddia etti.
Gazete FIFA menajeri Alaaddin Güven’in “Zajc’ın Kiev’e gitmesi kariyeri açısından çok iyi olur. Çünkü Fener’de kendisini gösteremedi” şeklindeki sözlerine yer verip, Dinamo’nun 5 milyon euro önerdiğini yazdı. Fener’in ise bu teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.
(Star)
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