Dimitrios Giannoulis, Fenerbahçe için can atıyor!

GÜNEŞ

■ 24 yaşındaki sol bekin menajeri Vasilis Panagiotakis, “F.Bahçe'nin Giannoulis'i istediğini biliyorum. Öncelikle PAOK'la konuşmak zorundalar. Kulüpler anlaşırsa Giannoulis Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyar. F.Bahçe çok büyük bir kulüp, orada oynamayı tabii ki ister” dedi. Fiorentina, Rennes ve Feyenoord'un da talip olduğu Yunanlı oyuncu için PAOK'un 6 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.