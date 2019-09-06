Dilmen: Özdemir, Milli takımların sorumlusu olmamı istedi

Deneyimli futbol adamı ve spor yazarı Rıdvan Dilmen, D Max'te yayınlanan Paket Servis programına konuk oldu. Türk Milli Takımı'nın son durumu değerlendiren Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in göreve gelmeden kendisine yaptığı teklifi anlattı.

''Lucescu'nun da hakkını vermek lazım''

Milli Takım'ın son durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; “Milli takım kuşak kuşak değerlendirilebilir. Şu anki pozisyona bakacak olursak hem genç hem tecrübeli oyuncuların birleştiği bir takım var. Lucescu'nun da hakkını vermek lazım. Ben başarılı bulmadım ama bazı oyuncuların deneyim kazanmasına yol açtı. Herkes başarıyı sahiplenebilir. Lucescu'nunki doğru bir yoldu. Ama Şenol Hoca biraz daha yarışmacı bir takım istiyor. Tecrübeli oyuncuyu da kullanabiliyor zaman zaman. Sadece Hasan Ali de sakat iken Caner'i almaması şaşırttı beni. Çünkü Şenol Hoca "kim iyi durumdaysa yaşına bakmadan alırım" diyor."

''Çok çaba sarf etmemiz lazım''

"Ben iki maçımızın kaldığını düşünüyorum. Biraz iddialı olacak; Fransa ve İzlanda.'' diyen Dilmen, ''Bizim iki Andorra, bir Moldova, bir de Arnavutluk maçlarından toplam 12 puan alacağımızı düşünüyorum. 9 puan da cepte, 21 puanımız var. Benim en büyük ümidim sadece bizim İzlanda ile oynayacağımız maç değil, ayrıca Arnavutluk'un kendi sahasından İzlanda'dan puan alma ihtimali. O yüzden bizim gitmememiz için çok çaba sarf etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

''Milli takımların sorumlusu olmam için Nihat Bey tarafından geldi''

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in göreve gelmeden önce kendisine yapılan tekliften bahseden deneyimli futbol adamı, şu ifadeleri kullandı; "Haziran ayında geldi bu teklif. Çok istediğim bir yerden geldi. O da milli takımların sorumlusu olmam için Nihat Bey tarafından geldi. Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki, ben bir hedef peşindeyim. O da federasyonların artık, adı üzerinde kalmış, özerk olması. Yani kulüplerin temsilcisi olmamalı. Ben bunları bu kadar iddialı söylerken ve çok adaletli bir yönetici olacağıma inanıyorum. Milli takımların daha farklı bir yer olduğunu düşünüyorum, ama şu anda Türkiye'deki sosyal atmosferin oraya gittiğim zaman alınacak olan her kararda Fenerbahçe'nin lehine veya aleyhine, Galatasaray'ın lehine veya aleyhine, bir kaos yaratacağını düşündüğüm için Nihat Bey'den özür diledim. Ama Allah sağlık verirse bir gün, ortalık biraz daha sakinleştiği zaman olur diye düşünüyorum."