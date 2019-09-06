Dilmen: Özdemir, Milli takımların sorumlusu olmamı istedi

  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7284
  • Euro
    6,3301
  • Altın
    279,1620
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Altın risk iştahının artmasıyla yükseldi Altın risk iştahının artmasıyla yükseldi
Prof. Dr. Ali Erbaş: İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir Prof. Dr. Ali Erbaş: İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir
Bakan Ersoy: Milletimizin isteklerini kimsenin görmezden gelmeye hakkı yok Bakan Ersoy: Milletimizin isteklerini kimsenin görmezden gelmeye hakkı yok
İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
SEİS Başkanı Demir: Yeni SUT sağlık hizmetleri için çok önemli SEİS Başkanı Demir: Yeni SUT sağlık hizmetleri için çok önemli
Savaşta Yunan askerine korku salıyorlardı! Savaşta Yunan askerine korku salıyorlardı!
Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sınavına kimler girecek? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı sınavına kimler girecek?
MİT Başkanı Hakan Fidan, Türk Konseyi'nin istihbarat başkanlarıyla birlikte İlham Aliyev'le görüştü MİT Başkanı Hakan Fidan, Türk Konseyi'nin istihbarat başkanlarıyla birlikte İlham Aliyev'le görüştü
HDP'li vekil Saliha Aydeniz, çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerle dalga geçti HDP'li vekil Saliha Aydeniz, çocukları dağa kaçırılan gözü yaşlı annelerle dalga geçti
Bakan Akar'dan flaş güvenli bölge açıklaması Bakan Akar'dan flaş güvenli bölge açıklaması
Diyarbakır anneleriyle dalga geçen HDP'li vekil Saliha Aydeniz'e tepki: Çocuklarımız nerede? Diyarbakır anneleriyle dalga geçen HDP'li vekil Saliha Aydeniz'e tepki: Çocuklarımız nerede?
AK Parti'den Yenikapı açıklaması: Gösteremezseniz, ispat edemezsiniz, müfterisiniz, yalancısınız AK Parti'den Yenikapı açıklaması: Gösteremezseniz, ispat edemezsiniz, müfterisiniz, yalancısınız
Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Andorra maçı hangi kanalda? Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Andorra maçı hangi kanalda?
Dilmen: Özdemir, Milli takımların sorumlusu olmamı istedi Dilmen: Özdemir, Milli takımların sorumlusu olmamı istedi
Yeni Malatyaspor’dan tesisleşme hamlesi Yeni Malatyaspor’dan tesisleşme hamlesi
Eskişehirspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür Eskişehirspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Iraklı Şii lider Sadr İran'da Iraklı Şii lider Sadr İran'da
İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu, Mercedes sorusuna bakın ne yanıt verdi! İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu, Mercedes sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı
Emre Can, Real Betis'e transfer oluyor Emre Can, Real Betis'e transfer oluyor
Linnes, Ocak ayında İngiltere'ye gidecek Linnes, Ocak ayında İngiltere'ye gidecek
FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak
Saudi Aramco'da yönetim değişikliği halka arzı hızlandıracak Saudi Aramco'da yönetim değişikliği halka arzı hızlandıracak
ALES 2 sınavı 2019 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç soru, ALES kaç dakika? ALES 2 sınavı 2019 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç soru, ALES kaç dakika?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 16:40:18 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 17:02:04

Dilmen: Özdemir, Milli takımların sorumlusu olmamı istedi

Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in göreve gelmeden kendisine yaptığı teklifi açıkladı.

Deneyimli futbol adamı ve spor yazarı Rıdvan Dilmen, D Max'te yayınlanan Paket Servis programına konuk oldu. Türk Milli Takımı'nın son durumu değerlendiren Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in göreve gelmeden kendisine yaptığı teklifi anlattı.

''Lucescu'nun da hakkını vermek lazım''

Milli Takım'ın son durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; “Milli takım kuşak kuşak değerlendirilebilir. Şu anki pozisyona bakacak olursak hem genç hem tecrübeli oyuncuların birleştiği bir takım var. Lucescu'nun da hakkını vermek lazım. Ben başarılı bulmadım ama bazı oyuncuların deneyim kazanmasına yol açtı. Herkes başarıyı sahiplenebilir. Lucescu'nunki doğru bir yoldu. Ama Şenol Hoca biraz daha yarışmacı bir takım istiyor. Tecrübeli oyuncuyu da kullanabiliyor zaman zaman. Sadece Hasan Ali de sakat iken Caner'i almaması şaşırttı beni. Çünkü Şenol Hoca "kim iyi durumdaysa yaşına bakmadan alırım" diyor."

''Çok çaba sarf etmemiz lazım''

"Ben iki maçımızın kaldığını düşünüyorum. Biraz iddialı olacak; Fransa ve İzlanda.'' diyen Dilmen, ''Bizim iki Andorra, bir Moldova, bir de Arnavutluk maçlarından toplam 12 puan alacağımızı düşünüyorum. 9 puan da cepte, 21 puanımız var. Benim en büyük ümidim sadece bizim İzlanda ile oynayacağımız maç değil, ayrıca Arnavutluk'un kendi sahasından İzlanda'dan puan alma ihtimali. O yüzden bizim gitmememiz için çok çaba sarf etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

''Milli takımların sorumlusu olmam için Nihat Bey tarafından geldi''

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in göreve gelmeden önce kendisine yapılan tekliften bahseden deneyimli futbol adamı, şu ifadeleri kullandı; "Haziran ayında geldi bu teklif. Çok istediğim bir yerden geldi. O da milli takımların sorumlusu olmam için Nihat Bey tarafından geldi. Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki, ben bir hedef peşindeyim. O da federasyonların artık, adı üzerinde kalmış, özerk olması. Yani kulüplerin temsilcisi olmamalı. Ben bunları bu kadar iddialı söylerken ve çok adaletli bir yönetici olacağıma inanıyorum. Milli takımların daha farklı bir yer olduğunu düşünüyorum, ama şu anda Türkiye'deki sosyal atmosferin oraya gittiğim zaman alınacak olan her kararda Fenerbahçe'nin lehine veya aleyhine, Galatasaray'ın lehine veya aleyhine, bir kaos yaratacağını düşündüğüm için Nihat Bey'den özür diledim. Ama Allah sağlık verirse bir gün, ortalık biraz daha sakinleştiği zaman olur diye düşünüyorum."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ