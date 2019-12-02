Dilmen: Muslera, neden Real Madrid, PSG'ye gitmiyor? Nedeni...

Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı takım, duran topta kalesinde golü görürken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu golde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın hatasının olduğunu söyledi.

DİLMEN: "PSG VE R.MADRİD'E GİDEMEMESİ..."

Rıdvan Dilmen, Muslera ile ilgili açıklamasında "Fernando Muslera, benim için çok değerli bir kaleci, tarihe geçti. Muslera'yı neden Real Madrid, PSG'ye gitmiyor sorusunun cevabını yediği gol veriyor. Alexander Sörloth'un golü %100 kaleci hatası. Bir kaleci yanda topta da bu kadar hata yapmayacak. Her duran topta Galatasaray seyircisi panik yaşıyor. O top kalecinin topu, çıkacak ve yumruğu vuracak." dedi.

"BİR FENERBAHÇELİ OLARAK..."

Muslera ile ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Bir Fenerbahçeli olarak Muslera'ya bakınca 'Keşke Fenerbahçe'nin de böyle kalecisi olsun' diyorsun. Ancak bu kadar konuştuğumuz bir kaleci, Real Madrid'e PSG'ye gidemiyorsa, demek ki bizim gördüklerimizi onlar da görüyorlar. Muslera, ülkemizi iyi temsil eden değerli bir isim orası ayrı ama bunlar da gerçekler." ifadelerini kullandı.

TERİM: "MUSLERA'NIN HATASI YOK"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise pozisyonla ilgili olarak "Analist arkadaşlar soyunma odasında pozisyonu izletti. Marcao ve Steven Nzonzi içeri erken girmiş. Fernando Muslera'nın o topa çıkma şansı yok. Marcao ve Steven Nzonzi'nin hatası, içeri erken girdiyseniz, o topu uzaklaştırmaları gerekiyordu." dedi. (Sporx)