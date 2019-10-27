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27 Ekim 2019 Pazar 23:24:53 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 23:30:02

Dilmen: 'Beşiktaş sokak kedisi, Galatasaray ev kedisi'

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golü 69. dakikada Umut Nayir'den geldi. Siyah-Beyazlılar, puanını 12'ye yükseltirken bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere gol atamadan tamamladığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise ligde 13 puanda kaldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında bu kritik maçı yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Karius'tan en uçtaki oyuncusuna kadar, Beşiktaş'ın 2. yarıda vasat oynayan bir oyuncusu yoktu. Galatasaray ilk yarıdaki görüntüsünü 2. yarıda da devam ettirdi."

"Galatasaray coşku problemi yaşıyor. Büyük kulüplerde birkaç yıl şampiyon olunca, bir konsantrasyon sorunu oluyor. Hızlı geçişler, Ozan ve Ndiaye gibi oyuncularla olur. Bu Seri ile, hazır olmayan Lemina ile, formsuz Belhanda ile, ağır Feghouli ile olmaz."

"Beşiktaş sokak kedisi, Galatasaray ev kedisiydi. Bu maç Beşiktaş'ın sezon başından beri en az gol pozisyonu verdiği maç olabilir."

"Galatasaray yürekten oynayabilecek oyuncuya lisans çıkartmadılar. Martin Linnes sağ bek, sol bek, orta her yerde yürekten oynayan bir oyuncu."

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