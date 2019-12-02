Dikkat çeken Falcao iddiası: Devre arasında oraya transfer olabilir

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Radamel Falcao'nun devre arasında ABD ligi MLS'ye transfer olabileceğini söyledi. Galatasaray'da Falcao ile ilgili tartışmalar devam ederken, spor yorumcusu Levent Tüzemen'den dikkat çeken bir iddia geldi. A Spor'da konuşan Tüzemen, tartışma konusu haline gelen Falcao'nun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Tüzemen, "Falcao bence ikinci yarıda döner ama burada mı döner, ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum." dedi.