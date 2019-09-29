Diego Simione'yi çılgına çeviren karar

Cumartesi günü oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan Atletico Madrid - Real Madrid derbisine Sergio Ramos damgasını vurdu.

Real Madrid kaptanı, maçın bir pozisyonunda yan hakeme hakaret etmiş ve maçın baş hakemi tarafından sadece uyarılmıştı.

Bu durum karşısında çılgına dönen Diego Simeone, Barcelona maçında yaşanan benzer bir olayda Diego Costa'nın kırmızı kart görerek 8 maç ceza aldığını hatırlatarak çılgına döndü.

Yaşanan olay sonrası çılgına dönen Simeone, maçın hakemi tarafından uyarıldı. Atletico Madrid 1 Ekim salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moscow deplasmanına konuk olacak.