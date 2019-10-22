Didier Drogba, Ballon d'Or ödülleri için favorilerini açıkladı.

Ballon d'Or 2019'un 30 kişilik aday listesi açıklanmasıyla birlikte, ödül yarışı resmen başlamış oldu.

Afrikalı efsane futbolcu Didier Drogba'da L'Equipe'e verdiği röportajda favorilerini açıladı.

Fildişili oyuncu favorisi sorulması üzerine, "Sadio Mane ve Mohammed Salah.. Benim iki sevgilim" diyerek kendisi gibi Afrikalı olan oyunculara desteğini belirtti

Bir dönemler ülkemiz takımlarından Galatasaray'da ve Marsilya,Chelsea gibi kulüplerinde formasını terleten Didier Drogba, 2 Aralık'ta Paris'te gerçekleştirilecek ödül törenininde sunucu olarak görev alacak.

Didier Drogba daha önce 8 kez bu ödüle aday gösterilmişti.