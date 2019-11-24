Diagne'yi İstanbul'a getirmiyorlar

Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, kafileye alınmadı. Diagne, Brugge ile İstanbul'a gelmeyecek.

Club Brugge'da penaltı kaçırdığı PSG maçı sonrasında takım arkadaşlarıyla sorun yaşayan ve sonrasında teknik direktör Clement ile yıldızı barışmayan Diagne, Oostende maçı öncesi yeniden takıma dönme umuduna rağmen kadroya alınmamıştı. Diagne bunun üzerine hocası Clement'in açıklamalarına yönelik, "Kimsenin beni ihtiyaç anında kullanmasını kabul etmiyorum. Konuşmak için doğru zamanı bekliyorum. Sessizlik en iyi intikamdır." diye konuşmuştu.