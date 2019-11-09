Diagne'ye G.Saray ve Brugge taraftarından tepki geldi

  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şener Şen'in adı kültür salonuna verildi Şener Şen'in adı kültür salonuna verildi
Moody's İngiltere'nin not görünümünü negatife çevirdi Moody's İngiltere'nin not görünümünü negatife çevirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var
Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı
Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek
Traktör satışına faiz indirimi dopingi Traktör satışına faiz indirimi dopingi
Buğdayda 21,5 milyon ton üretim hedefleniyor Buğdayda 21,5 milyon ton üretim hedefleniyor
Fatih Terim'den futbolculara: 'Tepkileri dindirmek sizin elinizde' Fatih Terim'den futbolculara: 'Tepkileri dindirmek sizin elinizde'
Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek
Abdullah Avcı Braga maçındaki oyundan memnun Abdullah Avcı Braga maçındaki oyundan memnun
Dini nikahlı eşini öldüren cani, cinayeti tüm yönleriyle anlattı: Yüz derisini soyup tuvalete attım Dini nikahlı eşini öldüren cani, cinayeti tüm yönleriyle anlattı: Yüz derisini soyup tuvalete attım
"Çekileceğiz" yalanı! ABD Suriye'deki petrolden vazgeçemiyor, üslerine geri dönüyor "Çekileceğiz" yalanı! ABD Suriye'deki petrolden vazgeçemiyor, üslerine geri dönüyor
Kanserle mücadele vakfına operasyon! Gözaltılar var... Kanserle mücadele vakfına operasyon! Gözaltılar var...
Türk dizilerinin yurt dışı reytingi hizmet ve mal ihracatını artırdı Türk dizilerinin yurt dışı reytingi hizmet ve mal ihracatını artırdı
Bu film festivalinde konserden tiyatroya her şey var Bu film festivalinde konserden tiyatroya her şey var
Neşet Ertaş'ın memleketinde UNESCO sevinci Neşet Ertaş'ın memleketinde UNESCO sevinci
Sanatçı Jafari, Türk mitoloji ve efsanelerini minyatürle anlatıyor Sanatçı Jafari, Türk mitoloji ve efsanelerini minyatürle anlatıyor
Ata'nın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde Ata'nın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde
Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı
Yönetmen Kaplanoğlu'nun Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filmi ABD'de Yönetmen Kaplanoğlu'nun Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filmi ABD'de
Murat Bardakçı'dan çok sert tepki: İmamoğlu yönetimindeki İBB, en başarılı müdür Ramazan Minder'i 'bilgisayarcı' yaptılar! Murat Bardakçı'dan çok sert tepki: İmamoğlu yönetimindeki İBB, en başarılı müdür Ramazan Minder'i 'bilgisayarcı' yaptılar!
Diagne'ye G.Saray ve Brugge taraftarından tepki geldi Diagne'ye G.Saray ve Brugge taraftarından tepki geldi
Milan'dan Eljif Elmas için 30 milyon Euro Milan'dan Eljif Elmas için 30 milyon Euro
Gümüşhane'de şaka gibi olay! Define için göl yok edildi Gümüşhane'de şaka gibi olay! Define için göl yok edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Kasım 2019 Cumartesi 12:46:51 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 12:50:41

Diagne'ye G.Saray ve Brugge taraftarından tepki geldi

Club Brugge'da penaltı krizi yaratarak kadro dışı kalan Diagne'ye her iki kulübün taraftarlarından da tepki geldi

TM Dijital Haber Merkezi

PSG maçının 76.dakikasında takım arkadaşı Vanaken’in elinden topu alarak penaltının başına geçen fakat skoru değiştiremeyen Mbaye Diagne’nin yaptığı bu hareket pahalıya mâl olmuş, teknik direktör Philippe Clement tecrübeli golcüyü kadro dışı bırakma kararı almıştı.

DİAGNE KASIMPAŞA VE GALATASARAY'DA DA AYNI TAVIRLARI SERGİLİYORDU AMA...

Club Brugge taraftarlarının öfke kustuğu Mbaye Diagne’nin Ocak ayında Galatasaray’a geri gönderileceği iddia edilirken, oyuncunun affı konusunda verilecek karar belirsizliğini koruyor. Kasımpaşa’da oynadığı dönemlerde de bu tip hareketlerden kaçınmayan Diagne’nin Galatasaray formasıyla da vukuatları artarak devam etmişti. Ç.Rizespor maçında yine bir penaltı atışı sırasında Sinan Gümüş’ün elinden topu alarak Fatih Terim’in tepkisini çeken Senagalli futbolcu Malatyaspor karşılaşmasında Belhanda ile tartışarak herkesi şaşırtırken, Diagne’nin sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra şampiyonluk kutlamalarına katılmaması ise bardağı taşıran son damla olmuştu.

DİAGNE FATİH TERİM'İ ÇOK ARAR

Fatih Terim’le beraber 22 maça çıkan Diagne’nin sergilediği tavırlar başarılı teknik adam tarafından her şartta idare edilirken, Clement’in ilk krizde oyuncuyu kadro dışı bırakması Terim hakkında “Hoca onu iyi idare etti, Diagne bütün teknik direktörleri Fatih Terim gibi zannetti galiba, ilk problemde kadro dışı bıraktılar aslında normal olan da bu” yorumların yapılmasına neden oldu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ