Diagne orayı da birbirine kattı! Kadro dışı ve opsiyondan vazgeçiş...

Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'ya iki ay önce Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Belçika'yı da birbirine kattı! Kaçırdığı penaltıyla 1-0 kaybettikleri PSG maçının kaderini çizen Senegalli golcü, Club Brugge taraftarınca istenmeyen adam ilan edildi.

Maç sonrası da takım arkadaşları ile yumruklaşan Diagne kadro dışı bırakıldı. Senegalli'nin vukuatları ise birden çok..

İmza töreninde bile sorun çıkaran, ligdeki Mouscron maçından sonra da hocasının uyarısına rağmen yedeklerin katıldığı idmana çıkmayan Diagne bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında kadroya bile alınmamıştı.

Artık bardağı taşıran Diagne için Club Brugge 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Senegalli de sezon sonu G.Saray'a geri dönecek.