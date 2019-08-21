Diagne için Bafetimbi Gomis taktiği

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da tek gündem forvet transferi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao konusunda heyecanlı bekleyiş devam ederken Mbaye Diagne'nin transferinde ise belirsizlik hakim.

Senegalli golcüye Arabistan ekiplerinin ilgisi sürerken bazı Rus kulüplerinin de devrede olduğu kaydedildi. Ancak geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bonservisle transfer edilen yıldız oyuncu için konuşulan rakamlar yönetimi şimdilik tatmin etmiş değil.

Transfer döneminin başında 14-15 milyon Euro rakamlar konuşulan Diagne'ye Arap ekiplerinden gelen son tekliflerin 9-9.5 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamları kabul etmezken golcü oyuncu için beklemeye devam kararı çıktı.

GOMİS TAKTİĞİ

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, geçtiğimiz sezon başında Arabistan'ın yolunu tutan Bafetimbi Gomis'te izlediği taktiği Diagne transferinde de izleyecek. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Fransız golcüyü, transferin son günlerinde 6 milyon Euro bonservisle Al Hilal'e satan Galatasaray, Diagne için de son güne kadar fiyat artmasını bekleyecek.

Sarı-kırmızılılar, şu an konuşulan 9-9.5 milyon Euro'luk rakamın önümüzdeki günlerde daha da artacağını ümit ediyor. Diagne'ye Rus takımlarından gelen tekliflerin ise düşük bulunarak reddedildiği kaydedildi.

(Habertürk)