Devler Ligi’ne 3 yıldız
Devler Arenası’nda başarı hedefleyen Galatasaray, Falcao, Samatta ve Schneiderlin’le prensip anlaşmasına vardı. Üç oyuncunun da kulüpleriyle görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlandığı an imza şov yapılacak.
GÜNEŞ
■ ŞAMPİYONLAR Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, gözünü kararttı… Jean Michael Seri transferiyle büyük sükse yapan Sarı-Kırmızılılar, asıl bombaları ise peş peşe patlatacak. Radamel Falcao, Mbawana Samatta ve Morgan Schneiderlin ile prensip anlaşmasına varan Cim Bom, bu üç oyuncunun kulüpleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Üç kulüple de anlaşma sağlandığı an resmi açıklama gelecek ve Aslan imza şov gerçekleştirecek.
TRANSFERLER DİAGNE’YE BAĞLI
■ SARI-KIRMIZILILAR’IN bu üç oyuncunun transferini gerçekleştirebilmesi ise Mbaye Diagne’nin satışına bağlı. S. Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerine devam eden Cim Bom, bir hafta içinde Senegalli oyuncunun satışını açıklamayı planlıyor. G.Saray yönetimi, Schneiderlin ve Samatta’yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Falcao’yu ise bonservisiyle kadroya katacak. Kolombiyalı süper starla yıllık 6 milyon eurodan üç senelik sözleşme yapılacak.
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