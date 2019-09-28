Dev derbi, büyük heyecan! Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ G.SARAY ile Fenerbahçe, Türk futbolunun en önemli derbilerinin birinde bugün zorlu bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, son iki sezondur evinde yenemediği rakibini mağlup ederek, sıralamada üstüne çıkmak istiyor. Kanarya ise ezeli rakibini yenip hem şampiyonluk yolunda motivasyonunu arttırmak hem de G.Saray ile puan farkını 5’e çıkarmayı hedefliyor. Aslan’da Emre Akbaba dışında eksik yok, Belhanda maskeyle oynayacak. Fener’de ise Moses ve Rodrigues forma giyemeyecek.

CEZALI TERİM TRİBÜNDE…

■ SARI-Kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle aldığı 3 maçlık cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Yardımcıları da cezalı olan teknik ekip, karşılaşmayı locadan takip edecekler. Terim’in cezası da Fenerbahçe maçıyla birlikte sona erecek. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçında takımının başında görev yapabilecek. Fenerbahçe derbisinde takımı yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.

ALİ KOÇ MAÇA GELECEK!

■ TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un cezasını kaldırdı. Başkan Koç, böylece bugünkü derbi maçı protokol tribününde izleyebilecek. Kurul açıklamasında, Tahkim açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

FALCAO MU? MURİÇ Mİ?

■ DEV derbide Fatih Terim ile Ersun Yanal’ın sahadaki en büyük kozları kuşkusuz golcüleri Falcao ile Muriç olacak. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta dinlendirdiği dünya yıldızını, Fenerbahçe maçına sakladı. Atmosferi büyük maçları çok seven ve Türkiye’de ilk derbi heyecanını yaşayacak olan Falcao, Monaco ve Atletico Madrid ile birçok önemli maça çıktı. Golcü yıldız, Monaco’da Nice, PSG, Lyon ve Marsilya’ya 23 maçta 12 gol atarken, Atletico formasıyla Real Madrid ve Barça’ya karşı 7 maça çıkıp filelere 5 kez havalandırdı.

SEZONUN FLAŞ TRANSFERİ

■ FENERBAHÇE’nin büyük ümitlerle transfer ettiği Kosovalı forvet Vedat Muriç ise Sarı-Lacivertliler’in flaş transferi. G.Saray’ın da ilgilendiği oyuncuyu kadrosuna katmaya başaran Kanarya, golcüsünden bugünkü derbiye damga vurmasını bekliyor. Özellikle Max Kruse ile iyi bir ikili olan Vedat Muriç, gol bularak ilk derbisinde tarihe geçmek istiyor. Muriç geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 17 gol 8 asistle oynamıştı. Bu performansıyla Fenerbahçe’ye transfer olan yıldız forvet, bu sezon da 3 gol ve 1 asiste sahip.

TOLGA, ASLAN’A KARŞI

■ GALATASARAY’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve sakatlığı düzeldikten sonra bu sene Ersun Yanal’ın değişmezi haline gelen Tolga Ciğerci, bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Tarihte çok sayıda futbolcu iki takımın formasını da terletti. Tanju Çalık, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Şener Özbayraklı gibi isimler iki takımda da oynadı.

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatamo, Seri, Nzonzi, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Max Kruse, Tolga, Vedat