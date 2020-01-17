17 Ocak 2020 Cuma 16:04:17 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 16:05:00
Derrick Williams sakatlığı sebebiyle ING All-Star 2020 etkinliğinde olmayacak
Fenerbahçe Beko, Derrick Williams'ın sakatlığı nedeniyle ING All-Star 2020 etkinliğinde yer alamayacağını açıkladı.
Williams, hem smaç yarışması hem de All-Star maçında boy gösterecekti.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Oyuncumuz Derrick Williams, sakatlığı nedeniyle ING All-Star 2020 etkinliğinde yer alamayacaktır.”
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